Polizei nimmt Mann fest Leiche im Treptower Park in Berlin gefunden

In der Nähe des Spreeufers im Treptower Park ist am Montagabend eine männliche Leiche gefunden worden. Außerdem wurde ein Mann festgenommen. Das bestätigte die Berliner Polizei am Dienstagmorgen. Mehr Informationen gab das Lagezentrum zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

Laut Medienberichten soll es am späten Montagabend im Berliner Ortsteil Plänterwald im Bezirk Treptow-Köpenick zu einer tödlichen Messerattacke gekommen sein. Demnach wurde ein Mann festgenommen, ein Messer sichergestellt und eine nahegelegene Tankstelle abgesperrt, weil dort möglicherweise Videoaufnahmen mit Bezug zu der Tat gesichert wurden. Zuerst hatten „t-online.de“ und die „B.Z.“ über den Einsatz berichtet.

Beamte sollen gegen 22 Uhr die leblose männliche Person aufgefunden haben, eine Reanimation sei eingeleitet worden. Doch soll die Person im Krankenwagen verstorben sein. Laut den Medienberichten soll der festgenommene Verdächtige ein auffälliges Herzchen-Hoddie („I love Berlin“) getragen haben. (dpa/hhk)