Polizei schließt Brandanschlag aus : Feuer in Berliner Flüchtlingsunterkunft in Berlin brach in Schlafabteil aus

Das LKA ermittle wegen schwerer Brandstiftung und habe auch Videos ausgewertet, so Berlins Polizeipräsidentin. Vergangenen Dienstag war in der Unterkunft in Tegel das Feuer ausgebrochen.