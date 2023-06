Polizei sperrt Bereiche des Alexanderplatzes Hobbydrohne in Turmkugel des Berliner Fernsehturms geborgen

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr haben am Mittwochabend eine Hobbydrohne an der Turmkugel des Fernsehturms geborgen. Das gab die Feuerwehr auf Twitter bekannt. Zuerst hatte der rbb berichtet. Die Drohne war nicht größer als ein DIN-A4-Blatt.

Die Feuerwehr twitterte am späten Mittwochabend: „Mithilfe unseres #Drohnenteams konnten wir die verunfallte Hobby-Drohne auf 270 m Höhe lokalisieren. Die Spezialisten der #Höhenrettung brachten den defekten Flugkörper in Sicherheit.“ Insgesamt 15 Leute waren an dem Einsatz beteiligt.

Ein Feuerwehrsprecher erklärte am Mittwochabend, es seien Absperrmaßnahmen nötig gewesen, da die Gefahr bestanden habe, „dass sich die Drohne freimacht, herunterrutscht und Passanten verletzt.“

Einsatzkräfte der Berliner Polizei hatten deshalb am Mittwochabend vorübergehend den Fernsehturm und umliegende Bereiche gesperrt. (Tsp, dpa)