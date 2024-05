Polizei spricht von „Alleinrennen“ Eine Tote und drei Schwerverletzte nach Unfall in Berlin-Charlottenburg

Eine Frau ist bei einem schweren Autounfall in Berlin-Charlottenburg gestorben, drei weitere Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Wie die Feuerwehr auf X mitteilte, war das Auto auf der Tauentzienstraße in den frühen Mittwochmorgenstunden mit einer Betonmauer kollidiert und danach in Flammen aufgegangen.

Die Frau starb in dem Wagen, eine zweite Person konnte sich schwer verletzt aus dem brennenden Auto retten. Zwei weitere Menschen waren im Unfallfahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide wurden lebensbedrohlich verletzt und in Spezialkliniken gebracht.

Am frühen Mittwochmorgen teilte die Polizei auf X mit, es habe sich um ein „Alleinrennen“ gehandelt. Laut Behördenangaben habe der Fahrer gegen 1.45 Uhr auf Höhe der Marburger Straße die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen den Mittelstreifen geprallt.

Auch fünf Ersthelfer wurden leicht verletzt und vor Ort versorgt. Zwei Einsatzkräfte kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Nach Feuerwehrangaben waren 60 Kräfte im Einsatz. Durch den Einsatz kommt es derzeit noch zu Sperrungen rund um den Unfallort.

Die Unfallstelle befindet sich in ganz in der Nähe des Ortes, an dem es in der Nacht zum 1. Februar 2016 zu einem tödlichen Rasen-Unfall gekommen war. Zwei Männer hatten sich damals ein Autorennen geliefert, ein unbeteiligter Autofahrer wurde tödlich verletzt. Einer der Fahrer wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, der andere wurde zu 13 Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt. (Tsp/dpa)