Polizei sucht Jinan Beydoun 13-jähriges Mädchen aus Berlin-Spandau vermisst

Seit Donnerstag, 22. Dezember, wird die 13-jährige Jinan Beydoun aus Berlin-Hakenfelde vermisst. Das teilte die Polizei mit. Die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes bittet nun bei der Suche nach dem Mädchen um Mithilfe.

Zuletzt wurde die 13-Jährige laut Polizei am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr in der Neuendorfer Straße/Kirchhofstraße/Wröhmännerpark in Spandau gesehen. Sie soll weder Geld noch Handy bei sich haben.

Beschreibung der Vermissten:

etwa 150 cm groß

schlanke Figur

schulterlange, gewellte, dunkle Haare

trug eine pinkfarbene Jogginghose, ein hellblaues Sweatshirt, eine schwarze Weste und weiße Adidas-Sportschuhe

Die Vermisstenstelle fragt:

Wer hat die Vermisste seit dem 22. Dezember 2022 gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Verbleib der 13-Jährigen geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 912444 oder per E-Mail unter LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. (Tsp)

