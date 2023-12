Polizei sucht Männer Zwei Insassen aus Maßregelvollzug in Berlin-Reinickendorf geflohen

Zwei Insassen sind in der Nacht zu Sonntag aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs in Berlin-Reinickendorf ausgebrochen. Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Nachfrage, dass die Polizei in der Nacht auf dem Gelände in Wittenau im Einsatz war, um nach den beiden Männern zu suchen. Die Suche nach den geflohenen Insassen laufe weiterhin, hieß es am Sonntagvormittag.

Weitere Details nannte die Polizei nicht. Die Pressestelle der Berliner Gesundheitsverwaltung war für Nachfragen zunächst nicht zu erreichen. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Demnach sollen die Männer mit Messern bewaffnet sein und als hochgefährlich gelten. Sie sollen das Personal bedroht haben und dann aus dem Krankenhaus geflohen sein. Im Krankenhaus des Maßregelvollzugs werden psychisch kranke oder schwer abhängige Straftäter untergebracht.

Erst in der Nacht zu Mittwoch hatten Angehörige des Remmo-Clans versucht, einen Angehörigen aus dem Maßregelvollzug in Buch zu befreien. Der Versuch scheiterte jedoch. (Tsp)