Seit mehr als drei Wochen wird eine 15-Jährige aus der Prignitz vermisst. Laura F. sei in psychiatrischer Behandlung, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie sei zuletzt am 17. März in Pritzwalk gesehen worden.

Die Spur verliere sich in Berlin, wo die 15-Jährige gemeinsam mit einer Freundin die Nacht verbracht haben soll. Alle bisherigen Suchmaßnahmen waren nach Polizeiangaben erfolglos.

Die Beamten vermuten, dass das Mädchen noch in Berlin ist. Möglicherweise befinde sich die 15-Jährige, die 1,79 Meter groß ist und schwarz-rot-gefärbte Haare hat, in einer hilflosen Lage oder verletze sich selbst.

Sie trägt eine Zahnspange, hat Narben an der Unterlippe und am linken Unterarm. Bei ihrem Verschwinden trug sie eine rote Jacke und einen dunklen Rucksack.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Laura F. gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthalt machen kann, soll sich an die Polizeiinspektion Prignitz mit der Telefonnummer 03876-7150 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. (mit dpa)