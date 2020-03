Am Samstagabend wurden eine 38-jährige Frau und ihre neunjährige Tochter tot in einer Wohnung an der Wörlitzer Straße in Marzahn gefunden. Mutmaßlich wurden sie ermordet, bei der Tat wurde laut Polizei ein Feuerlöscher verwendet.

Die Polizei ermittelt zum Verdacht zweier Tötungsdelikte. Weitere Hintergründe zu dem Verbrechen sind laut Polizei noch nicht geklärt.

Die Polizei bittet darum um Mithilfe und sucht nach Zeugen. Hinweise, die dazu beitragen, die Tat aufzuklären, sollen an die 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Schöneberg oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. Insbesondere sucht die Polizei nach Zeugen, die:

am Samstag den 29. Februar 2020 zwischen 7 und 18 Uhr auffällige Beobachtungen im Bereich des Tatortes in der Wörlitzer Straße gemacht haben

Personen beobachtet haben, die einen oder mehrere Feuerlöscher mit sich geführt haben

bemerkt haben, wo Feuerlöscher entwendet wurden oder sie entsorgt aufgefunden haben

andere sachdienliche Hinweise zum Verbrechen geben kann



