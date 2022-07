Eine 75-jährige Frau ist nach einem Raubüberfall in Berlin-Gesundbrunnen im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein unbekannter Täter hatte die Frau den Angaben nach am Dienstag gegen 7.10 Uhr angesprochen und ihr plötzlich ins Gesicht geschlagen. Dann zerrte er am Einkaufsbeutel der Seniorin, bis der Henkel abriss und die Frau zu Boden stürzte.

Die 75-Jährige kam mit Verletzungen im Gesicht und einem gebrochenen Oberschenkel ins Krankenhaus, wo sie nach Angaben der Polizei wenig später starb.

Der Angreifer soll demnach auf einem Herrenrad mit seiner Beute geflohen sein. Nun ermittelt eine Mordkommission.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,75 Meter großen Mann im Alter von 18 bis 25 Jahren handeln. Er habe ein schmales Gesicht ohne Bart, ein gepflegtes Äußeres und sei von schlank-sportlicher Statur, teilte die Polizei mit. Zudem habe er Hochdeutsch gesprochen.

Die Ermittler suchen Zeugen, die die Tat beobachtet oder in der Zeit von 6.45 bis 7.45 Uhr im Umfeld der Pank-, Bad-, Böttger- oder Schulstraße einen Mann gesehen haben, auf den die Beschreibung zutrifft.

Sachdienliche Hinweise nimmt die 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt Berlin an der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Rufnummer 030-4664911888 oder per E-Mail an lka118@polizei.berlin.de entgegen. Zeugen können sich zudem über die Internetwache der Polizei Berlin oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. (Tsp, dpa)