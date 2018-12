Ein 77 Jahre alter Rollstuhlfahrer fuhr am 20. Oktober gegen 14.45 Uhr in eine etwa zwei Meter tiefe Baugrube an der Kreuzung Werbellinstraße Ecke Karl-Marx-Straße. Der Mann zog sich dabei schwere innere- sowie Gesichtsverletzungen zu. Offensichtlich hatten Unbekannte zuvor die Absperrung an der Baustelle entfernt.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 5, Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin-Friedrichshain unter der Rufnummer (030) 4664-572800 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. tsp