Täter flüchtig – Polizei sucht Zeugen Taxifahrer nach Angriff in Berlin-Grunewald gestorben

Ein Taxifahrer ist am Donnerstagmorgen in Berlin angegriffen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 49-Jährige gegen 8.30 Uhr in der Brahmsstraße, Ecke Richard-Strauß-Straße in Grunewald von einem oder mehreren unbekannten Tätern angegriffen.

Der Taxifahrer wurde noch von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch wenig später seinen lebensbedrohlichen Verletzungen erlag. Zum Täter sowie zur Art der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Wie die Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte wird wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt. Die Leiche des Verstorbenen soll obduziert werden, wann genau diese stattfinden soll ist jedoch noch unbekannt.

Passanten waren nach Angaben der Polizei auf die Tat aufmerksam geworden und hatten sofort Erste Hilfe geleistet. Sie alarmierten auch Polizei und den Rettungsdienst. Es werden nun weiteren Zeugen gesucht, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe waren und Beobachtungen gemacht haben.

Zeugen können sich telefonisch unter 030 4664 911 222 melden. Die zweite Mordkommission und die Berliner Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.

