Polizei umstellt Park in Berlin-Mitte Mann zielt auf Spielplatz mit selbstgebastelter Waffe auf Menschen

Ein Mann hat am Montagmittag auf einem Spielplatz in Berlin-Mitte mit einer selbstgebauten, aber nicht schießfähigen Waffe auf mehrere Menschen gezielt. Wie die Polizei Berlin am Dienstag mitteilte, hantierte der 36-Jährige laut Zeugen mit der vermeintlichen Langwaffe und zielte durch das Visier auf Menschen. Am Gürtel trug er den Angaben zufolge ein leeres Softairmagazin.

Zu dem Zeitpunkt waren demnach etwa 20 Menschen auf dem Spielplatz, die Hälfte davon Kinder. Die Polizei umstellte den Park und nahm den Mann fest, um ihn unter anderem einem Psychiater vorzustellen, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten, wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (dpa)