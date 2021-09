In Berlin-Lichtenberg soll am späten Sonntagabend gegen 22:30 Uhr ein Mann angeschossen worden sein. Mehrere Zeugen berichteten übereinstimmend von zwei Schüssen im Norden des Ortsteils Rummelsburg an der Lichtenberger Brücke.

Die Polizei konnte in der Nacht lediglich bestätigen, dass ein Einsatz laufe und eine Person verletzt worden sei. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben alarmiert worden, weil Schüsse gefallen und eine Person verletzt worden sein soll.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen Mann, er war am Bein unterhalb des Knies verletzt worden. Ersthelfer haben das Bein mit einem Gürtel abgebunden, um die Blutung zu stoppen, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Ob der Mann tatsächlich ins Bein geschossen wurde, dafür gab es in der Nacht vorerst keine Bestätigung von Polizei und Feuerwehr.

Polizisten suchten das Umfeld des Tatorts nach Spuren ab. Foto: Dominik Totaro

Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Einsatzkräften an, die Beamten hatten Maschinenpistolen dabei. Auch die Kriminalpolizei war vor Ort, Beamte suchten den Bereich rund um den Tatort nach Spuren ab.

Mit Taschenlampen prüften die Einsatzkräfte die Gehweg und Büsche – augenscheinlich, um die Projektile oder Reste der Patronenhülsen zu finden.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Schüsse fielen den Augenzeugen zufolge in der Skandinavischen Straße unterhalb der Lichtenberger Brücke, nordöstlich vom Bahnhof Lichtenberg.

Die Augenzeugen berichteten auch, dass der mutmaßliche Täter zu Fuß über die Brücke, also die Bundestraße 1 und 5, in Richtung Friedrichshain geflüchtet sein soll.