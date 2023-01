Polizei verhindert Aktion am Tempelhofer Damm Klimaaktivisten blockieren kurzzeitig A100-Ausfahrt in Berlin

Klimaaktivist:innen der „Letzten Generation“ haben am Freitag kurzzeitig die Ausfahrt Schmargendorf der A100 in Richtung Konstanzer Straße blockiert. Sechs Menschen sollen sich nach Angaben einer Polizei gegen 8 Uhr an der Protestaktion beteiligt haben, zwei klebten sich demnach an der Fahrbahn fest. Zehn Minuten später seien diese jedoch bereits wieder vom Asphalt gelöst worden.

Nach Polizeiangaben konnte eine weitere Aktion um dieselbe Uhrzeit am Tempelhofer Damm verhindert werden. Einsatzkräfte hätten vier Personen rechtzeitig von der Fahrbahn entfernt. Unmittelbar nachdem vier Personen sich auf die Fahrbahn setzten, stürmten Einsatzkräfte herbei und zerrten Menschen zur Seite. Das zeigte auch ein Video, dass die Protestgruppe twitterte.

Es ist bereits der vierte Tag mit Protestaktionen der „Letzten Generation“ in dieser Woche. Als Zeichen der Unterstützung der Proteste gegen den Abriss des Dorfes Lützeraths für den RWE-Kohletagebau hielten die Protestierenden heute gelbe Kreuze vor sich, teilte die Gruppe mit.

Geplant war nach Angaben der Gruppe, auch die Ausfahrt der A100 am Sachsendamm sowie die Ausfahrt am Messedamm zu blockieren. Die Polizei konnte entsprechende Aktionen bislang noch nicht bestätigen.

