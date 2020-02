Aufgrund eines Polizeieinsatzes war der Zugverkehr rund um den Bahnhof Ostkreuz am Dienstagabend eingestellt. Das teilte die Berliner S-Bahn am Montagabend via Twitter mit.

Ein Sprecher der Polizei teilte dem Tagesspiegel mit, dass der Einsatz auf den Fund eines Koffer zurück zu führen sei, der sich dann aber als „harmlos“ erwies.

Gegen 20:40 wurde der Polizeieinsatz beendet und der Zugverkehr wieder aufgenommen. Nur die S85 verkehrt laut S-Bahn weiterhin nicht. Fahrgäste sollen auf die S8 ausweichen. (Tsp)