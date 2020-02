Aufgrund eines Polizeieinsatzes ist der Zugverkehr in Ostkreuz momentan eingestellt. Das teilte die Berliner S-Bahn am Montagabend via Twitter mit.

Ein Sprecher der Polizei teilte dem Tagesspiegel mit, dass der Einsatz auf den Fund eines „harmlosen Koffers“ zurück zu führen sei.

Wie lang die Störung andauert, war zunächst unklar. (Tsp)