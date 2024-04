Tagesspiegel Plus Polizeieinsatz am Reichstag in Berlin : Polizei verbietet Protestcamp der Israelhasser vor Bundestag

Das pro-palästinensische Protestcamp am Reichstag ist am Freitag von der Polizei verboten worden. Wenn die Teilnehmer nicht freiwillig gehen, will die Polizei das Camp auflösen.