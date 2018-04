Alltäglicher Leichtsinn wäre am Donnerstagabend fast in einer Katastrophe geendet. Laut Bundespolizei hatte ein 27-Jähriger am S-Bahnhof Schöneweide gegen 21.30 Uhr noch schnell seinen Fuß in eine sich schließende Tür gesetzt, um eine abfahrbereite S 8 aufzuhalten. Nachdem er sich dabei seinen Fuß in der Tür eingeklemmt hatte, forderte er den Triebfahrzeugführer lautstark auf, die Türen wieder zu öffnen. Doch der Fahrer habe erwidert, er solle seinen Fuß herausziehen – und ließ die S-Bahn anfahren, sodass der Fahrgast nur durch einbeiniges Mithüpfen einen Sturz verhindern konnte.

Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Passagier wird ermittelt

Als der 45-jährige Fahrer die Bahn nach etwa zehn Metern wieder anhielt, war bereits ein Zeuge dem Fahrgast zu Hilfe geeilt. Der blieb unverletzt. Alarmierte Bundespolizisten leiteten gegen den 45-jährigen Fahrer der S-Bahn ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Gefährdung des Bahnverkehrs ein. Den 27-Jährigen wiederum erwartet ein Verfahren wegen der Vornahme betriebsstörender Handlungen, da am Zug bereits die Warnlampen geleuchtet hatten und der Dreiklang ertönt war.

Nur bei den neueren Zügen öffnen die Türen automatisch wieder

Welche dienstrechtlichen Konsequenzen den Fahrer erwarten, war am Sonnabend nicht zu erfahren. Nach Auskunft eines anderen Fahrers geht bei den relativ neuen Zügen der Baureihe 481 die Tür selbsttätig wieder auf, wenn ein größeres Objekt eingeklemmt ist. Nach Tagesspiegel-Informationen liegt das Prüfmaß bei sechs Zentimetern. Bei den älteren Modellen 480 und 485, wie sie auch auf der S 8 fahren, lassen die Türen nicht wieder locker. „Dass Türen wieder aufgerissen werden, ist Alltag“, berichtete der Kollege, „und es ist absolut nervig.“ Die Anweisung sehe vor, vor der Abfahrt zu schauen, dass nichts eingeklemmt sei. Zugleich handelten Fahrgäste laut einem Gerichtsurteil auf eigenes Risiko, wenn sie nach dem Abfahrtssignal noch in die Tür hechteten.