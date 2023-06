Polizeieinsatz in Berlin Einkaufszentrum in Niederschöneweide geräumt – Bombendrohung

Ein Einkaufszentrum im Berliner Ortsteil Niederschöneweide ist wegen einer Bombendrohung geräumt worden.

Zuvor war am Dienstagmittag ein Mann mit einem Sicherheitsmitarbeiter in Streit geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Er soll randaliert haben. Bei dem Streit soll der Mann dann gedroht haben, dass in seinem Koffer eine Bombe sei. Nach einem RBB-Bericht wurde er überwältigt.

Die Polizei räumte das Einkaufszentrum. Kriminaltechniker seien unterwegs, um den Koffer zu untersuchen, sagte der Sprecher. (dpa)