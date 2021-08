An der Reinickendorfer Straße 108 am Nettelbeckplatz in Wedding sind laut Berliner Polizei mehrere Schüsse gefallen. Dabei soll nach ersten Angaben ein Mann getroffen und getötet worden sein. Andere Quellen sprachen von lebensbedrohlichen Verletzungen. Nach Informationen des Tagesspiegel handelt es sich bei dem Opfer um einen 46-jährigen Mann aus Tunesien. Er soll um 19.30 Uhr vor einem Backshop angeschossen worden sein.

Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Es müssen zahlreiche Zeugen vernommen werden, die offenbar die Tat aus unmittelbarer Nähe beobachtet haben sollen. Dazu gehören dem Vernehmen nach auch Angehörige des Mannes, die die Tat mit ansehen mussten. Eine Mordkommission rückte noch am späten Abend an, um den Tatort zu untersuchen. Auch Kriminaltechniker sind vor Ort.

Nach der Tat sollen Täter in einem weißen Wagen geflüchtet sein. Ein solcher Wagen wurde verlassen drei Kilometer vom Tatort entfernt in der Hochstraße am Humboldthain gefunden. Ob es der Fluchtwagen der Täter ist, wird nun geprüft.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.