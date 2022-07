In Berlin-Mitte hat die Polizei am Montagnachmittag einen Mann festgenommen, der einen Rollstuhlfahrer bestohlen und dann geschlagen haben soll.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bot der 37-jährige Mann im Rollstuhl an der Straße Am Zwirngraben Kunst zum Verkauf an. Dazu hatte er vor sich eine offene Holzschachtel zum Einwerfen von Geld aufgestellt.

Der 41-Jährige soll den Angaben nach Geld aus der Schachtel entwendet haben und dann weggegangen sein. Der Rollstuhlfahrer versuchte, den Mann festzuhalten, woraufhin der 41-Jährige mit den Fäusten gegen den Kopf des Mannes geschlagen haben soll.

Zeugen, die das Geschehen beobachteten, griffen ein und überwältigten den Tatverdächtigen, der dabei einen der Zeugen mit einem Schuh geschlagen haben soll. Bei den Schlägen wurde laut Polizei jedoch niemand verletzt.

Zum Ort gerufene Polizeieinsatzkräfte nahmen den 41-Jährigen fest und überstellten ihn der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City), welche die weiteren Ermittlungen übernahm. (Tsp)