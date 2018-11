Beamte eines Spezialeinsatzkommandos haben am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr eine Wohnung in Neukölln gestürmt. Grund des Einsatzes in der Flughafenstraße sollen Verstöße gegen das Waffengesetz sein.

Zuvor hatte die Berliner Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. (Tsp)