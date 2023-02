Polizeieinsatz nahe Ku’damm Mindestens eine Person bei Auseinandersetzung vor Berliner Club verletzt

Vor einem Club in der Joachimsthaler Straße in Berlin-Charlottenburg ist es in der Nacht zu Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag auf Nachfrage. Mindestens ein Mensch sei verletzt worden.

Den Angaben nach waren gegen 1 Uhr mehrere Menschen vor der Diskothek aneinandergeraten. Zum Geschlecht oder Alter der verletzten Person sowie zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.

Wie die „B.Z.“ berichtete, soll es sich bei dem Opfer um einen Mann handeln, der eine schwere Stichverletzung erlitten haben soll. Drei Männer seien vorläufig festgenommen worden. Dies konnte der Polizeisprecher auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen. (Tsp)

