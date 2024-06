Polizeieinsatz Verschüttetes Bier führt zu Faustschlag und Angriff

Verschüttetes Bier auf einer Hose hat am frühen Samstagmorgen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Berlin ausgelöst. Nachdem ein 34 Jahre alter Mann einem anderen in der Nähe des S-Bahnhofs Warschauer Straße laut Polizei beim Vorbeigehen Bier auf die Hose schüttete, soll der 25-Jähriger ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Der 34-Jährige folgte ihm und stach ihm mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Rücken.

Die Bundespolizei nahm beide Männer fest. Der 25-Jährige kam wegen Verletzungen am Rücken ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:240616-99-417968/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.