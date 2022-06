Die Verlegerin Friede Springer wird die Berliner Charité beim Aufbau eines Zentrums für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit bis zu 70 Millionen Euro unterstützen. Diese Summe teilten das landeseigene Klinikum und der Berliner Senat am Mittwoch mit.

Demnach wurde der Vertrag zum Aufbau des „Friede Springer – Cardiovascular Prevention Center at Charité“ am Mittwoch von Springer, Charité-Chef Heyo Kroemer und Charité-Dekan Axel Pries unterzeichnet, im Beisein von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), Gesundheitssenatorin Ulrike Gote, Finanzsenator Daniel Wesener (beide Grüne) und Ulf Landmesser, dem Ärztlichen Leiter des Charité-Centrums für Herz-Kreislauf- und Gefäßmedizin.

Die Friede Springer gGmbH werde den Aufbau des Präventions- und Forschungszentrums in den kommenden zehn Jahren mit dem Millionenbetrag fördern, "um neue Wege in der Herz-Gesunderhaltung und individuellen Herz-Prävention zu gehen", hieß es in der Mitteilung. Das Land Berlin unterstütze das Projekt mit weiteren sieben Millionen Euro.

Springer, Vorstandsvorsitzende der Friede Springer Stiftung, teilte mit: „Mit meinem Engagement möchte ich ein beeindruckendes ganzheitliches Konzept zur Erforschung und Behandlung von Herz- und Kreislauf-Erkrankungen und deren Prävention unterstützen. Dass dies am Standort Berlin entwickelt wird, freut mich besonders.“

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen in Deutschland zu den häufigsten Todesursachen. Ärzte sprechen meist von kardiovaskulären Leiden, darunter unter anderem Bluthochdruck, Arteriosklerose und Herzrhythmusstörungen.

Bis 2014 war Springer schon Mitglied des Stiftungsrats des Deutschen Herzzentrums Berlin (DHZB). Sie hatte dort nach Auskunft von Ärzten vor allem die Kinderkardiologie unterstützt und die Friede-Springer-Herzstiftung gegründet, die entsprechende Forschung unterstützte. Das bekannte Herzzentrum und die Charité sind vor einem Jahr in einer Fusion aufgegangen. (Tsp)