Hubschrauber, Präventivhaft, Sprengstoffhunde Berliner Polizei trifft für Silvesternacht drastische Maßnahmen

Sprengstoffspürhunde, die Böllerdepots erschnüffeln, 100 Gefährderansprachen, offensive Anträge auf Präventivgewahrsam – die Berliner Polizei bereitet sich intensiv auf die Silvesternacht vor. 3000 Beamte werden zum Jahreswechsel im Dienst sein, zudem 1000 Beamten im Streifendienst mit 220 Funkwagen. Fünf Hundertschaften aus drei Bundesländern und von der Bundespolizei unterstützen den Einsatz.

Doch bereits im Vorfeld ist die Polizei massiv aktiv. Die Hotspots der Krawalle vor einem Jahr werden diesmal bereits mit Sprengstoffspürhunden abgesucht, um für die Nacht gebunkerte Böller zu finden. Auch per Hubschrauber sucht die Polizei Dächer nach möglichen Böllerdepots ab. Bei Kontrollen und Durchsuchungen seien mehrere hundert Kilogramm illegales Feuerwerk gefunden worden.

Bei 100 Personen wurden Gefährderansprachen durchgeführt. Es handelt sich vorwiegend um Männer, die bei Vorfällen in Sommerbäder, bei der sogenannten Migrantifa, am 1. Mai und am vergangenen Silvester aufgefallen sind.

Anzeichen dafür, dass die propalästinensische Gruppen sich für Krawalle mit Böllern aufmunitionieren, haben die Ermittler zwar kaum, doch wegen der aufgeheizten Lage infolge des Nahostkonflikts könne nichts ausgeschlossen werden, hieß es.

Neukölln erwartet in der Silvesternacht mehrere Proteste

Allerdings ist für Silvester ab 22.30 Uhr und ins Neujahr hinein eine propalästinensische Demonstration mit hundert Teilnehmern durch Neukölln angemeldet – auch am Hermannplatz und durch die Böllerverbotszone in der Sonnenallee. Hier erwägt die Polizei ein Verbot, sollten sich die Anmelder nicht zu einer anderen Route überreden lassen. Denn die Polizei geht davon aus, dass es deutlich mehr als 100 Teilnehmer werden und die der Demozug von Gewalttätern gekapert und für Böllerattacken genutzt werden dürfte.

Zudem ist für die gleiche Zeit – offenbar als Gegenprotest – eine proisraelische Demonstration vom S-Bahnhof Neukölln über den Hermannplatz nach Kreuzberg angemeldet. Eine weitere propalästinensische Kundgebung ist für den Nachmittag von 13 bis 17.30 Uhr auf dem Hermannplatz angemeldet worden.

Offensiv nutzen will die Polizei in den Tagen bis Silvester die neuen, von der schwarz-roten Koalition durchgesetzten Erleichterungen für einen längeren Unterbindungsgewahrsam. Bei schweren Straftaten gegen Leib und Leben mit Böllern soll vermehrt der Präventivgewahrsam beantragt werden, um die Täter von weiteren Attacken am Jahreswechsel abzuhalten.

Böllerexzesse ließen sich nicht verhindern, sagte Einsatzleiter Stephan Katte am Freitag. Sein Ziel sei es aber, massive Angriffe auf Rettungskräfte wie vor einem Jahr zu verhindern.