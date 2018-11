Bei der Berliner Feuerwehr ist es zurzeit eher kalt: In der Wache in der Oderbergerstraße in Prenzlauer Berg ist die Heizung ausgefallen. Das schrieb die Feuerwehr am Dienstag auf Twitter. Die ganze Dienststelle muss demnach für einige Tage auf umliegende Wachen verteilt werden. Von diesen rücken dann auch die Einsatzkräfte aus.

Was der Grund für die ausgefallene Heizung ist, konnte ein Sprecher am Dienstagabend nicht sagen. Immer wieder hörte man von der Berliner Feuerwehr in den letzten Monaten von schlechten Zuständen: Personalmangel, veraltete Löschfahrzeuge. Die Feuerwehr stehe kurz vor der Handlungsunfähigkeit, hieß es im Sommer. Tsp