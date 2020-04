Berlins einwohnerstärkster Bezirk Pankow will seine Spielplätze ab Mai wieder öffnen. Zwar soll erst am Donnerstag im Rat der Bürgermeister gemeinsam mit den anderen Bezirken darüber beraten werden. Doch Pankows zuständiger Stadtrat Vollrad Kuhn (B'90/Grüne) teilt mit, da es seitens des Senats keine offiziellen Vorgaben gebe und die Bezirke selbst entscheiden könnten, "plädieren wir mehrheitlich für eine zumindest schrittweise Öffnung spätestens ab Anfang/Mitte Mai". Eine endgültige Entscheidung darüber will das Bezirksamt am kommenden Dienstag fällen.

Pankow erwägt dabei, die Überwachung der Abstandsregeln durch Initiativen, Vereine und Jugend-Träger durchführen zu lassen. Sie könnten "vor Ort die Nutzung in Unterstützung der Ordnungsbehörden beobachten und, falls notwendig, Hinweise zu Abstandsregeln geben". Zunächst könnten dabei dicht besiedelte Stadtteilen wie Prenzlauer Berg und Weißensee drankommen. Kuhn erwägt "in einem ersten Schritt die Spielplätze in den Gegenden mit hohem Kinder-Aufkommen bzw. wenig anderen Freiflächen" zu öffnen. Bevorzugt werden sollen auch Spielplätze "ohne vorhandene Geräte (Tischtennisplatten zähle ich nicht dazu) bzw. mit wegen Baufälligkeit gesperrten Geräten, da ja insbesondere beim Spielen an Geräten die Gefahr besteht, dass die Kinder sich zu nahe kommen".

Alle Spielplätze auf einmal könnten wegen der Personalknappheit ohnehin nicht geöffnet werden, so Kuhn. Das Bezirksamt benötige vor der Öffnung genug Zeit für Reinigung und Überprüfung der Plätze und Geräte. "Die Spielplatzkontrolleure und anderen notwendigen Mitarbeiter sind allerdings nicht voll einsatzfähig. Auch deshalb gehe ich von einer stufenweisen Öffnung aus."