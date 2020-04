Berlins einwohnerstärkster Bezirk Pankow will seine Spielplätze ab Mai wieder öffnen. Zwar soll erst am Donnerstag im Rat der Bürgermeister gemeinsam mit den anderen Bezirken darüber beraten werden. Doch Pankows zuständiger Stadtrat Vollrad Kuhn (B'90/Grüne) teilt mit, da es seitens des Senats - anders als für andere Bereiche - keine offiziellen Vorgaben gebe und die Bezirke selbst entscheiden könnten, "plädieren wir mehrheitlich für eine zumindest schrittweise Öffnung spätestens ab Anfang/Mitte Mai". Eine endgültige Entscheidung darüber will das Bezirksamt am kommenden Dienstag fällen.

Pankow erwägt dabei, die Überwachung der Abstandsregeln durch Initiativen, Vereine und Jugend-Träger durchführen zu lassen. Sie könnten "vor Ort die Nutzung in Unterstützung der Ordnungsbehörden beobachten und, falls notwendig, Hinweise zu Abstandsregeln geben".

Spielplätze in kinderreichen Stadtteilen könnten als erstes öffnen

Zunächst könnten dabei dicht besiedelte Stadtteile wie Prenzlauer Berg und Weißensee drankommen. Kuhn erwägt "in einem ersten Schritt die Spielplätze in den Gegenden mit hohem Kinder-Aufkommen bzw. wenig anderen Freiflächen" zu öffnen.

Bevorzugt werden sollen auch Spielplätze "ohne vorhandene Geräte (Tischtennisplatten zähle ich nicht dazu) bzw. mit wegen Baufälligkeit gesperrten Geräten, da ja insbesondere beim Spielen an Geräten die Gefahr besteht, dass die Kinder sich zu nahe kommen".

Scheeres fordert Öffnung der Spielplätze

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte die Berliner Bezirke am Mittwoch aufgefordert, die Spielplätze wieder zu öffnen. „Gerade Kitas und Kinderläden ohne eigene Außenanlagen müssen die Spielplätze wieder nutzen können. Auch Familien, die mit Kindern in der dicht bebauten Innenstadt leben, sind darauf angewiesen“, sagte sie.

Selbst wenn man die Spielplätze nicht wieder komplett öffnen wolle, erklärte Scheeres, könne man Regelungen für eine eingeschränkte Nutzung finden.

CDU signalisiert Zustimmung - will aber geschlossenes Vorgehen

Zustimmung zur Öffnung der Spielplätze signalisiert Falko Liecke (CDU), Jugend- und Gesundheitsstadtrat aus Neukölln. „Ich bin ganz optimistisch, dass wir angelehnt an die Rechtsverordnung zur Eindämmung des Coronavirus Anfang Mai wieder zu einem Normalbetrieb auf den Spielplätzen kommen“, sagte er dem Tagesspiegel.

Wichtig sei ihm, dass sich die Bezirke gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Gesundheit auf ein geschlossenes Vorgehen einigen, erklärte Liecke. Ein Flickenteppich wie bei der Schließung der Spielplätze, als jeder Bezirk für sich und unabhängig von allen anderen agierte, dürfe sich nicht wiederholen.

Liecke erwartet sich vom Treffen der Bürgermeister am Donnerstag, alternativ aber von einer Telefonkonferenz zwischen Bürgermeistern, Gesundheitsstadträten sowie Gesundheitsverwaltung am Freitag eine Einigung.

An der Sitzung am Donnerstag wird aller Voraussicht nach auch Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) teilnehmen. Diese Gelegenheit könne genutzt werden, um das weitere Vorgehen in Sachen Spielplätze zu klären, sagte Liecke.

Grüne fordern Abstimmung auch mit Brandenburg

Auch die Fraktionsvorsitzende der Berliner Grünen, Silke Gebel, begrüßt die Öffnung der Spielplätze: "Kinder sind besonders stark in ihrem Alltag durch die Corona-Krise eingeschränkt. Deshalb müssen sie Orte zum Toben und Spielen haben", sagte Gebel dem Tagesspiegel.

Die Entscheidung müsse jedoch mit Brandenburg und allen Bezirken abgestimmt sein. "Gut, wenn sich endlich eine Landesverwaltung dahinter klemmt und eine Abstimmung für eine Spielplatzöffnung unter Beachtung des Infektionsschutz in die Hand nimmt", sagte Gebel.

Alle Spielplätze können wegen Personalmangel nicht geöffnet werden

Alle Spielplätze auf einmal könnten wegen der Personalknappheit ohnehin nicht geöffnet werden, so der Pankower Stadrat Kuhn. Das Bezirksamt benötige vor der Öffnung genug Zeit für Reinigung und Überprüfung der Plätze und Geräte.

"Die Spielplatzkontrolleure und anderen notwendigen Mitarbeiter sind allerdings nicht voll einsatzfähig", sagte der Stadtrat. "Auch deshalb gehe ich von einer stufenweisen Öffnung aus."

Was andere Bezirke zu möglichen Öffnungsterminen sagen

In Friedrichshain-Kreuzberg, dem am dichtesten besiedelten Bezirk der Stadt, wird ebenfalls an Konzepten zur Wiedereröffnung der Mitte März geschlossenen Spielplätze gearbeitet. Das bestätigte Bezirksstadträtin Clara Herrmann (Grüne) dem Tagesspiegel. Auch sie erklärte, eine bezirksübergreifende Lösung sei im Interesse des Bezirksamtes. Zu einem Zeitpunkt, von dem an die Spielplätze wieder geöffnet werden könnten, wollte sich Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) nicht äußern.

Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) sagte: "Im Rahmen der Lockerungen müssen wir auch über Spielplätze sprechen." Entscheidend sei erstens ein gemeinsames Vorgehen der Bezirke und eine klare Kommunikation gegenüber den Eltern. Für Neukölln gelte, dass die Spielplätze zunächst bis zum 27. April noch gesperrt sind. "Wir werden im Laufe der Woche als Bezirke entscheiden, wie es weitergeht", erklärte Hikel.

Mit Blick auf die Frage, wie die auch weiterhin geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auf geöffneten Spielplätzen umgesetzt werden können, sagte Hikel: "Lösungsideen wie zum Beispiel eine Empfehlung für einen zeitlich begrenzten Aufenthalt auf Spielplätzen können nur funktionieren, wenn für die Eltern eindeutig, nachvollziehbar und transparent sind." Alleine in Neukölln gebe es 138 Spielplätze. Bei einer Wiedereröffnung vertraut er "auf eine enge und verantwortungsbewusste Kooperation mit den Eltern".

Aus den Bezirken Mitte und Marzahn-Hellersdorf gab es den Hinweis darauf, dass der Sitzung des Rats der Bürgermeister nicht vorgegriffen und ein berlinweit einheitliches Vorgehen ermöglicht werden soll.