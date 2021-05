Die Gewalteskalation im Nahen Osten zwischen Israel und radikalen Palästinensern führt auch in Berlin zu Demonstrationen. Bereits am Freitag demonstrierten palästinensische Gruppen mit mehreren Hundert Menschen in Neukölln. An der Chabad-Synagoge in Wilmersdorf fand am Freitagabend ein Solidaritätsgottesdienst für Israel statt.

Am Samstag sind drei Demonstrationen pro-palästinensischer Gruppen gegen Israel geplant - zwei in Neukölln und eine in Kreuzberg. Mehr im Newsblog!