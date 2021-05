Berliner Bischöfe verurteilen antisemitische Angriffe

Die evangelische und die katholische Kirche in Berlin und Brandenburg haben die Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland als „unerträglich“ verurteilt. Es sei nicht hinnehmbar, dass Synagogen und jüdische Einrichtungen bedroht, verunglimpft und angegriffen würden, erklärten der evangelische Landesbischof Christian Stäblein und der katholische Erzbischof Heiner Koch gemeinsam am Samstag. „Antisemitismus ist ein Verbrechen. Wir werden uns überall entgegen stellen, wo Antisemitismus auf den Straßen in unserem Land laut wird“.

„Unerträglich ist die Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden aus unser Gesellschaft. Das ist purer Antisemitismus, der sich des Gewands der Israelkritik bedient“, erklärten die beiden Kirchenoberen weiter. Es sei unerträglich, dass dies ausgerechnet in Berlin geschehe, wo die systematische Verfolgung und Ermordung der Juden geplant und in Gang gesetzt worden sei.

Stäblein und Koch riefen dazu auf, sich an die Seite der jüdischen Mitbürger zu stellen. „Wir zeigen Gesicht und versichern den jüdischen Gemeinden: Wir stehen an ihrer Seite. Wer euch angreift, greift auch uns an. Wir stehen auf gegen Antisemitismus.“

Nach der gewaltsamen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas hatte es in mehreren Städten in Deutschland antisemitische und anti-israelische Demonstrationen gegeben. Dabei wurden Israel-Flaggen angezündet, in Gelsenkirchen marschierten 180 Menschen vom Bahnhofsvorplatz in Richtung Synagoge und skandierten antisemitische Parolen. (dpa)