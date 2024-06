Pro-palästinensisches Protestcamp Siebentägige Demonstration an der FU Berlin angekündigt

An der Freien Universität (FU) Berlin in Dahlem wollen pro-palästinensische Aktivisten ab Donnerstag ein einwöchiges Protestcamp errichten. Laut Veranstaltern solle das bei der Berliner Polizei angemeldete Camp in der Nähe des Henry-Ford-Baus am Nachmittag oder frühen Abend aufgebaut werden. Es richte sich gegen den „Krieg in Gaza“, die „Verschärfung des Hochschulgesetzes“ und die „Repressionen an der Universität gegen Studierende und Beschäftigte im Kontext von Palästinasolidarität“.

In einer auf Instagram veröffentlichen Pressemitteilung teilte der Kanal „fu palestina committee“ vorab mit, dass das Camp gleichzeitig eine „direkte Antwort auf das neue Hochschulgesetz des Berliner Senats“ sei. Die Veranstalter kritisieren, dass die geplante Änderung des Berliner Hochschulgesetzes die Exmatrikulation von politisch engagierten Studierenden erleichtere.

Erst Ende März hatte der Berliner Senat eine Verschärfung des Hochschulgesetzes beschlossen. Demnach soll die erst 2021 abgeschaffte Möglichkeit zur Exmatrikulation von Studenten für bestimmte Fälle wieder eingeführt werden. Mit der Verschärfung reagierte der Senat auf einen Angriff auf einen jüdischen Studierenden an der FU durch einen Kommilitonen.

Zudem wird eine Umbenennung des Henry-Ford-Baus gefordert. Der Namensgeber sei ein bekannter Antisemit, so die Veranstalter. Die Umbenennung solle den „Kampf gegen historische Ignoranz“ symbolisch unterstützen.

Universitätsleitung genehmigt Versammlung nicht

Die Universitätsleitung teilte in einem Statement mit, dass sie die geplante Versammlung nicht genehmigt habe. Das Camp sei allerdings auf einer öffentlich zugänglichen Fläche geplant und falle damit unter den Anwendungsbereich des Berliner Versammlungsfreiheitsgesetzes. Oberste Prämisse sei es, die Arbeitsfähigkeit der FU und den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten.

„Wir gehen davon aus, dass die Polizei sicherstellen wird, dass das Camp ausschließlich der friedlichen und freien Meinungsäußerung dient“, teilte FU-Präsident Günter Ziegler mit, setzte jedoch auch klare Grenzen. „Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit und andere Formen von Diskriminierung sowie jede Form von Gewalt, Aufrufe zur Gewalt und Sachbeschädigungen, stellen für uns rote Linien dar“, sagte er. „Sollte es zu solchen Verhaltensweisen kommen, werden wir Strafanzeige erstatten.“

Bereits einige Stunden vor Aufbau des Camps ist eine Kundgebung vor der Mensa 2 der FU geplant. Sie richtet sich ebenfalls gegen das Berliner Hochschulgesetz und wird von der Gruppe „hands off student rights“ veranstaltet. Um 14 Uhr soll sie beginnen.