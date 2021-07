Pendler sollten vor der Fahrt mit der Bahn derzeit besser ins Internet gucken – denn jeden Tag fallen gegenwärtig einige Züge aus. Bei Twitter wird als Grund "technische Störung" angegeben.

Dienstagfrüh waren drei Linien betroffen, die RB10, der RE7 und der RE1. So fiel ein Zug von Berlin nach Frankfurt/Oder und ein Zug nach Wünsdorf-Waldstadt aus. Reisende wurden auf den nächsten Zug verwiesen.

Auf Nachfrage sagte ein Bahnsprecher, dass es wohl an der Hitze liege, genauer an der "schwülheißen Luft". Welches Problem genau die Motoren der Loks und Triebwagen mit der Hitze haben, sagte der Sprecher nicht. In der Vergangenheit waren vor allem die Klimaanlagen der Züge bei hohen Temperaturen ausgefallen. Ein Sprecher verwies darauf, dass täglich 1400 Züge unterwegs seien, die Zahl der Ausfälle sei minimal.

Auch am Wochenende hatte es Ausfälle und Probleme gegeben. So stoppten am Freitagnachmittag zwei vollbesetzte Züge der Linie RE3 in Bernau. Mehrere Hundert Reisende mussten in den anderen Zug umsteigen. Da sehr viele ein Fahrrad dabei hatten, gab es enormes Gedränge. Einen Grund für den Zugtausch nannte die Bahn den Reisenden nicht. Defekt waren die Züge nicht, da sie ja jeweils zurückfahren konnten.

Personalmangel soll derzeit nicht der Grund für die Ausfälle sein. Wegen fehlender Lokführer hatte es im Sommer 2019 zahlreiche Ausfälle im Regionalverkehr gegeben. Die IRE-Direktverbindung nach Hamburg war längere Zeit komplett ausgefallen.

Im Herbst des Jahres hatte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) die Bahn zu mehreren Krisengesprächen einbestellt, VBB-Chefin Susanne Henckel hatte anschließend von einer "Zumutung für die Fahrgäste gesprochen. Der VBB bestellt und bezahlt in der Region den Nahverkehr.