Wie Berliner Kliniken Profit auf Kosten der Mütter machen „Wir leiten Geburten ein, obwohl es nicht nötig wäre“

Kürzlich hat Thea Lobmann wieder einen dieser Frühdienste erlebt: eine Schicht, bei der die 36-jährige Hebamme schon zu Beginn wusste, dass sie es niemals schaffen würde, sich auch nur ansatzweise ausreichend um die Gebärenden zu kümmern. Dass die unter der Geburt also immer wieder lange Zeit allein sein würden. Lobmann arbeitet im Kreißsaal einer Berliner Klinik und heißt eigentlich anders. Um ihre Kolleg:innen nicht in Schwierigkeiten zu bringen, ist ihr Name für diese Geschichte geändert.