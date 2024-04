Programm soll Kinder-Inobhutnahmen verhindern Berliner Modellprojekt „Familienrat“ wird ausgeweitet

Marzahn-Hellersdorf ist laut Senat der Berliner Bezirk mit den meisten Inobhutnahmen. Das bedeutet, dass dort besonders viele „problembelastete“ Familien leben, in denen die Eltern nicht in der Lage sind, angemessen für ihre Kinder zu sorgen – die deshalb besonders oft außerhalb der Familie untergebracht werden, etwa in betreuten Wohngruppen.

Dank des Modellprojekts „Familienrat“ bessere sich die Situation nun erheblich, wie Bezirk und Senat am Donnerstag mitteilten: In einer ausgeweiteten Testphase zwischen September 2022 und Juni 2023 hätten insgesamt 23 „stationäre Unterbringungen vermieden oder vorzeitig beendet werden konnten“. 49 Familien hätten in diesem Zeitraum an dem Modellprojekt teilgenommen. Es habe bei allen eine Inobhutnahme im Raum gestanden, teilte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Jugend und Familie mit.

Die Kosten für 49 Familienräte belaufen sich in diesem Zeitraum auf 108.221,89 Euro. Dies entspreche einem Einsparvolumen von etwa 108.000 Euro pro Monat für stationäre Unterbringung, teilte die Senatsverwaltung mit: „Jährlich können so potenziell insgesamt rund 1,4 Millionen Euro eingespart werden, sofern eine stationäre Unterbringung längerfristig vermieden wird.“

Im Jahr 2023 haben rund 130 Familien das Modell angewendet. „Nachweislich konnte im Bezirk Marzahn-Hellersdorf das Einwirken des Jugendamtes deutlich reduziert und eine Eskalation der familiären Konfliktlagen vermieden werden“, heißt es vom Senat. Und zwar bei 47 Prozent der beteiligten Familien.

Wenn Familien auffällig werden und sich das Jugendamt einschaltet, wird ihnen normalerweise eine Fachkraft zugeteilt. Der Familie wird also von außen gesagt, was sie wie ändern muss. Bei dem Modellprojekt muss die Familie selbst einen Familienrat einberufen und definieren, wer daran teilnehmen soll: etwa die Kitaleiterin, Nachbarn, Freunde oder der Arbeitgeber. Und so selbstständig versuchen, die Probleme zu lösen, etwa wenn die Kinder immer unpünktlich und hungrig in die Schule kommen und verwahrlost aussehen.

Nicht immer ist der Blick von Fachkräften auf die vermeintlichen Problemlagen von Familien das, was wirklich hilft und zu einer Verbesserung der Situation beitragen kann. Gordon Lemm, Familienstadtrat Marzahn-Hellersdorf

Bei Missbrauch und akuter Kindeswohlgefährdung durch körperliche Gewalt sei das Vorgehen anders, heißt es vom Bezirk: „In solchen Fällen dient der Familienrat als Stabilisierungsinstrument im Hinblick darauf, ob und wann das Kind in die Familie zurückkehren kann.“

Zusätzliche Mittel aus dem Jugendgewaltgipfel

„Unsere Erfahrungen zeigen, dass Hilfen besonders dann wirksam und nachhaltig sind, wenn sie durch die Familien selbst geleistet werden“, sagte Gordon Lemm, Bezirksstadtrat für Jugend und Familie. „Der Familienrat setzt diese Strategie konsequent fort. Nicht immer ist der Blick von Fachkräften auf die vermeintlichen Problemlagen von Familien das, was wirklich hilft und zu einer Verbesserung der Situation beitragen kann. Indem wir Familien aktiv einbinden, lassen sich Ergebnisse erzielen, die passgenau unterstützen, weniger Fachkräfte binden und damit effektiver und günstiger sind.“

„Das Instrument des Familienrates zeigt nachweislich, dass Familien selbstwirksam Konflikte lösen und belastende Lebenslagen mit eigenen Netzwerken bewältigen“, sagte Falko Liecke, Staatssekretär für Jugend und Familie. „Für Kinder und Jugendliche stellen sie eine wichtige Chance dar, in ihrer eigenen Familie zu bleiben.“

Liecke kündigte an, für 2024 und 2025 den Bezirken 2,4 Millionen Euro zusätzlich aus dem Jugendgewaltgipfel zur Verfügung zu stellen, um das Konzept der Familienräte zu verstetigen und flächendeckend auszuweiten. Davon gehe eine Million an Marzahn-Hellersdorf. Um das Projekt dort zu koordinieren, werden zwei Büros von verschiedenen Trägern eingerichtet, eins in Marzahn, eins in Hellersdorf.

Neben Marzahn-Hellersdorf arbeiten auch andere Bezirke mit Familienräten: Friedrichshain-Kreuzberg, Treptow-Köpenick, Lichtenberg, Mitte, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln machen es auch, aber aus anderen Budgets. Das Projekt werde für alle Bezirke „weiter ausgerollt“, heißt es von der Senatsverwaltung. Auch der Bund sei interessiert. Zwar gebe es auch in anderen Kommunen schon Versuche mit dem Modell Familienrat, „aber nicht in der gleichen Systematik wie in Marzahn-Hellersdorf“.

Insgesamt wurden im Jahr 2022 wurden in Berlin 4454 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen, davon 615 Kinder und Jugendliche wegen dringender Kindeswohlgefährdung und 2253 wegen „einer unbegleiteten Einreise aus dem Ausland“.