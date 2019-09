Hamstergroß, haarlos, noch ziemlich zerknautscht – und vor allem in doppelter Ausführung. So sieht seit diesem Wochenende der größte Schatz des Berliner Zoos aus. Wie der Zoo heute mitteilte, hat Pandabärin Meng Meng Zwillinge zur Welt gebracht. "Meng Meng und ihre beiden Jungtiere haben die Geburt gut überstanden und sind wohlauf", erklärte Zoodirektor Andreas Knieriem.

"Obwohl es der erste Nachwuchs für unsere junge Panda-Dame ist, kümmert sie sich vorbildlich. Anfangs müssen die Jungtiere ungefähr alle zwei bis drei Stunden trinken, die wärmende Nähe der Mutter ist wichtig, damit die Kleinen nicht auskühlen." Auf Twitter verbreitete der Zoo am Morgen ein Video, auf dem Meng Meng ihren rosafarbenen Nachwuchs an sich kuschelt und den zappelnden Winzling immer wieder mit der Zunge abschleckt.

Doppelpack. Die Pandajungen wagen die ersten Schritte. Foto: Zoo Berlin

Bis zuletzt hatte das Team des Zoos gemeinsam mit Experten vom Reproduktionsmanagement des Leibnitz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung Berlin sowie eigens aus China angereisten Panda-Experten die Bärin rund um die Uhr überwacht. Obwohl die Befruchtung schon im April erfolgt war, war bis vor wenigen Tagen nicht klar, ob Meng Meng tatsächlich Nachwuchs erwartet. Immer wieder hatte es über Wochen Ultraschall und andere Untersuchungen gegeben. Umso größer die Freude, dass es jetzt sogar zwei Bären sind.

Mit 186 und 136 Gramm ist der Nachwuchs sogar ungewöhnlich proper ausgefallen. Bei der Geburt wiegen die ein bis drei völlig hilflosen Jungtiere nur um die 100 Gramm und haben kaum Fell. Ausgewachsen sind die Bambusbären dann zwischen 70 und 120 Kilogramm schwer. Muttertier Meng Meng hatte sich vor der Geburt mit Bambusrationen aber noch um 15 Kilogramm auf 96 Kilogramm Körpergewicht herauf gefuttert.

Panda-Weibchen können nur einmal im Jahr in einem Zeitraum von bis zu 72 Stunden befruchtet werden. Nachwuchs gelingt deshalb in der Regel nur alle zwei bis drei Jahre. Bei der Paarung der beiden noch unerfahrenen Bären hatte der Zoo deshalb auch nachgeholfen. Männchen Jiao Qing hatte zunächst wenig Interesse gezeigt. Als es dann doch noch mit der Paarung klappte, wollte sie im Zoo auf Nummer sicher gehen. Unter Aufsicht und in Rücksprache mit eigens angereisten Experten aus China folgte eine künstliche Besamung.

Um Meng Meng in der kritischen Zeit nach der Befruchtung optimal zu versorgen, hatte der Zoo sogar extra Bambussprossen aus China kommen lassen. Normalerweise bezieht der Zoo seinen Bambus von Feldern aus den Niederlanden und aus dem Botanischen Garten - die Sprossen lassen sich nach Zooangaben aber nicht hier anbauen. Pandas fressen zwischen zehn und 20 Kilogramm von dem nährstoffarmen Süßgras am Tag.

Ihre Ernährungsgewohnheiten werden aber auch für den Nachwuchs zur Herausforderung. In der Regel haben Pandamütter nur die Milchmenge für ein Baby. Das andere wird in der freien Wildbahn verworfen. Um das zu verhindern, werden nun wahrscheinlich beide Tiere regelmäßig ausgetauscht, um beide an Mutter und Mensch zu gewöhnen und durchzubringen – so hatte es der Zoo zumindest vor der Geburt angekündigt.

Geht alles gut und entwickeln sich die Bären wie geplant, wäre der Nachwuchs nach drei Monaten soweit, auch der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Bis auf Weiteres sind Meng Meng und ihre Babys nicht für die Zoo-Besucher zu sehen - im Gegensatz zu Vater Jiao Qing, der an der Jungenaufzucht nicht beteiligt ist.

Getrennte Wege

Meng Meng (6) und Jiao Qing (9) leben seit 2017 im Zoo Berlin und sind die einzigen Pandas in Deutschland. Die beiden Bären sind vom chinesischen Staat aber nur eine Leihgabe. Insgesamt dürfen sie 15 Jahre in Berlin bleiben - dafür zahlt der Zoo jährlich eine Million US-Dollar. Das Geld wird nach Zooangaben vollständig in China zur Unterstützung von Artenschutzprojekten verwendet. Große Pandas sind in Chinas Bergwäldern beheimatet, dort aber wegen der fortschreitenden Zerstörung ihres Lebensraums bedroht. In der freien Wildbahn sind die Bären mit weniger als 2000 Exemplaren als gefährdet eingestuft.

So groß die Freude jetzt ist – der Berliner Bärennachwuchs darf nicht dauerhaft bleiben. Er gehört qua Vertrag wie Meng Meng und Jiao Qing den Chinesen. Laut Andreas Knieriem würde er aber zwei bis vier Jahre in Berlin bleiben: „Auch im natürlichen Lebensraum gehen Jungtiere und Mütter irgendwann getrennte Wege – Pandas sind ja Einzelgänger. Das wäre auch der Zeitpunkt, an dem der Nachwuchs voraussichtlich nach China zieht.“

Bis dahin könnte der Zoo vom Flausch in Schwarz-Weiß profitieren - so, wie im Tierpark Eisbärmädchen Hertha seit dem Frühjahr die Besucher anlockt.

Die ersten Pandas hatte der Zoo Berlin schon 1980 von der Volksrepublik China erhalten. Bao Bao (Schätzchen) und Tian Tian (Himmelchen) waren damals noch Wildfänge. Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte sich eigens für das Staatsgeschenk eingesetzt.