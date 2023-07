Protest am Olympiastadion Demo gegen Rammstein-Konzerte in Berlin – Polizei stellt sich auf Konflikte ein

Diesen Sonnabend findet das erste von drei Rammstein-Konzerten im Berliner Olympiastadion statt. Unter dem Motto „Kein Rammstein in Berlin! Vor Gericht statt auf die Bühne!“ wollen am Sonnabend 400 Menschen gegen die Auftritte am 15., 16. und 18. Juli protestieren.

„Wir stellen uns auf Konflikte ein“, sagt ein Sprecher der Polizei über die anstehende Demonstration. Der Demozug soll um 14.30 Uhr am Theodor-Heuss-Platz starten und sich bis 16 Uhr zum Olympiastadion bewegen, wo um diese Zeit der Einlass für das Konzert beginnt.

Auf ihrer Instagram-Seite schreiben die Initiator:innen: „Lasst uns gemeinsam laut sein und unsere Wut herausschreien – in Solidarität mit den Betroffenen und gegen Till Lindemann“. Die Veranstaltenden rufen zu Vorsicht auf und raten davon ab, die Nähe zu den Fans der Band zu suchen.

Hintergrund der Demonstration sind Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann, nach denen dieser systematisch junge Fans für Sex rekrutieren lassen soll. Die Anwälte von Lindemann und Rammstein bestreiten die Vorwürfe. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den Sänger aufgenommen.

Zuvor hatten bereits mehrere Zehntausende Menschen Petitionen gegen die Auftritte im Olympiastadion unterzeichnet. Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) wies die Forderung nach einer Absage der Konzerte jedoch zurück – es gebe dafür keinen rechtlichen Hebel.

Das Berliner Olympiastadion hält am Vertrag mit Rammstein fest. Laut Veranstalter soll es Awareness-Teams vor Ort geben, an die sich Menschen wenden können, falls sie sich unwohl fühlen.