Mehrere Festnahmen

Lange blieb es am Donnerstagabend ruhig und friedlich rund um die Absperrungen. In der Nacht hat die Polizei dennoch mehrere Menschen vorläufig festgenommen. Eine genaue Zahl nannte ein Polizeisprecher am frühen Morgen zunächst nicht.



Laut Polizei setzten Demonstranten rund um das weiträumig abgesperrte Lokal Barrikaden in Brand, die die Feuerwehr löschen musste. Es habe auch Sachbeschädigungen gegeben. Ob bei den Auseinandersetzungen Polizisten verletzt wurden, war zunächst nicht klar.



An einigen Häuserwänden und Plakaten waren Slogans für den Erhalt des Lokals zu lesen. Videos, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigten, wie sich Demonstranten und Polizisten gegenüberstanden. Darauf waren auch Rangeleien und einzelne abgeschossene Feuerwerkskörper zu sehen. Ein Hubschrauber kreiste zeitweise über dem Ort.



Ein Polizeisprecher nannte die Stimmung „emotionalisiert“. Teilweise seien Demonstranten vermummt gewesen. Am Morgen dauern die Proteste nahe der Kneipe an. Um 9 Uhr wird der Gerichtsvollzieher erwartet. (dpa)