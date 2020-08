Polizeisprecher: "Unser Konzept hat soweit funktioniert"

Rund um die Räumung im Schillerkiez waren am Freitag rund 700 Polizisten im Einsatz, wie Thilo Cablitz, Sprecher der Berliner Polizei, dem Tagesspiegel auf Anfrage bestätigte. "Unser Konzept hat soweit funktioniert", sagte Cablitz, der Gerichtsvollzieher habe seine Arbeit erledigen und auch die Versammlung nach einer Verlegung um 37 Meter stattfinden können. Die Stimmung der mehreren hundert Demonstranten sei "zunächst ausgelassen, später emotional und dann aggressiv" gewesen. Genaue Zahlen zu Festnahmen und Verletzten gab es am Freitagnachmittag noch nicht. Bis 5 Uhr morgens waren 44 Menschen vorläufig festgenommen worden, auch anschließend hatte es weitere Festnahmen gegeben.





"Wir hoffen auf einen friedvollen Verlauf und darauf, dass das Thema der Versammlung bei den Protesten im Vordergrund steht", sagte Cablitz zu seinen Erwartungen für den Rest des Tages. Am Nachmittag sind weitere Proteste angekündigt. Die Polizei sei auch darauf vorbereitet, dass eventuell Straftaten verübt werdne könnte, sagte Cablitz. Nach Tagesspiegel-Informationen könnten die Linksautonomen am Abend eher den Nachbarbezirk Friedrichshain-Kreuzberg für ihre Aktionen in den Blick nehmen.