Am Donnerstag haben rund 60 Personen einen Seminarraum im Institut für Sozialwissenschaften der Berliner Humboldt-Universität (HU) besetzt. Auf Flyern fordern sie ein Ende der türkischen Invasion im syrischen Rojava sowie der "Heuchelei Deutschlands". Der deutsche Staat offenbare eine Doppel-Moral, in dem er zwar von einer "völkerrechtswidrigen Invasion" spreche, aber nicht handeln würde. „Wir sind hier in Solidarität mit den Menschen in Rojava und Nordostsyrien, weil es da seit Tagen eine völkerrechtliche Invasion seitens der Türkei in diesem Gebiet gibt", sagt ein Organisator der Aktion. Und weiter: "Wir sehen die Gefahr, dass durch die Türkei die dort aufgebauten progressiven Strukturen zerstört werden.“

Die HU solle die akademischen Beziehungen mit türkischen Universitäten abbrechen, so eine weitere Forderung der Besetzer.

Die Universitätsleitung war über die Aktion vorab nicht informiert, im Gegensatz zur Institutsleitung. Einzelne Seminare wurden wegen der Besetzung verschoben.

Etwa 60 Personen haben am Donnerstag Räume der Humboldt-Universität besetzt. Foto: Corinna Cerruti

Die Besetzer veranstalten Workshops und verteilen auch vor dem Gebäude Flyer, am Abend planen sie laut eigenen Angaben Konzerte. Gegen 16 Uhr sei ein Plenum geplant, um 14 Uhr eine öffentliche Kundgebung.

Verlassen wollen sie den Seminarraum vorerst nicht. Eine mögliche Räumung wurde vorerst ausgesetzt, da das Präsidium zunächst mit den Besetzern verhandeln will. Das Präsidium stünde allerdings im Kontakt mit der Polizei und habe auch bereits mit einer Räumung gedroht, sagte eine Sprecherin der Besetzer.

Ein Sprecher der Polizei erklärte auf Anfrage, dass die Polizei zwar vor Ort wäre, aber erst auf Aufforderung durch die Universität tätig würde.

Parallel gab es auch eine Besetzung im italienischen Neapel: Aus Protest gegen Erdogan besetzten Aktivisten offenbar die Büros eines Rüstungskonzerns.