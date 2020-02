In Mitte geht es wieder voran, dafür aber nicht auf der Stadtautobahn, und vor allem der Flughafen Tegel ist vom Verkehr abgeschnitten. Während sich die Verkehrsbehinderungen wegen einer Demonstration von Taxifahrern am Roten Rathaus auflösen, gibt es nun große Verkehrsprobleme in Tegel. Ursache ist eine Demonstration der Taxifahrer, die am Roten Rathaus begann. Dutzende Fahrzeuge hatten gegen Mittag die Vorfahrt am Sitz des Regierenden Bürgermeisters blockiert.

Auch in der Spandauer Straße standen Taxis, weshalb sie in beiden Richtungen gesperrt werden musste. Busse der Linien 200 und 300 ließ die BVG umleiten. Allerdings fuhren die Taxis dann weiter in Richtung Flughafen Tegel, was am frühen Nachmittag zu Stau auf der Stadtautobahn führte. Wegen der Taxikolonne fahren die Buslinien TXL, X9, 109 und 128 seit dem frühen Nachmittag nicht zum Flughafen Tegel, der damit nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist

Mehr zum Thema Fünf Minuten Berlin Taxistreik gegen die Pläne des Verkehrsministers

Auch am Flughafen Schönefeld startete eine Protestaktion. Um 11 Uhr traten Fahrer dort in den Streik. Hintergrund beider Aktionen ist offenbar der Ärger über die Anbieter Uber und FreeNow. Sie vermitteln Fahrten über eine App – und das oftmals weitaus billiger als es die amtlich festgelegten Tarif erlauben. Im vorigen Jahr gab es bereits eine große Sternfahrt von hunderten Taxis, mit der die Fahrer gegen die Liberalisierung des Marktes protestierten. (Tsp)