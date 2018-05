Danke und Adieu

Was für ein Tag in Berlin: Anhänger der AfD wollen publikumswirksam durch die Hauptstadt ziehen, doch Zehntausende Gegendemonstranten feiern mit Bass und Glitter gegen die Veranstaltung der Partei an. Der Polizei zufolge kamen fünfmal mehr Gegendemonstranten als AfD-Anhänger nach Mitte und Tiergarten.

