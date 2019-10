Zwischen Kanzleramt und Reichstag steht seit Sonnabend das "Klimacamp" von Extinction Rebellion. Umweltschützer der Gruppe wollen dort eine Woche lang unter anderem Workshops und Arbeitsgruppen abhalten, um sich auf die parallel laufende "Rebellion Wave" vorzubereiten, bei der ab Montag mehrere Verkehrsknotenpunkte der Hauptstadt blockiert werden sollen. Für den ersten Tag standen im Klimacamp etwa Veranstaltungen zum Klimaschutz oder zur gewaltfreien Kommunikation auf dem Plan.

Wie eine Sprecherin der Organisation am Sonnabend mitteilte, übernachteten von Sonnabend auf Sonntag ungefähr 1000 Menschen in den Zelten vor dem Kanzleramt. Für den Sonntag rechne man mit weiteren 1500 Aktivisten. Für die gesamte Woche erwarten die Veranstalter mehrere Tausend Aktivisten in Berlin. Es sollen auch Aktivisten aus anderen Ländern, wie Schweden, Dänemark oder Polen angereist sein. Laut Polizeiangaben sind 6000 Teilnehmer für die Versammlung bis zum 13. Oktober angemeldet.

Am Montag plant Extinction Rebellion die erste Aktion, um den Straßenverkehr in der Hauptstadt behindern: Die Blockade des Potsdamer Platzes. Mit Blick auf die gesamte kommende Woche hieß es von der Organisation: "Wir empfehlen Autofahrern, das Auto stehen zu lassen." Bahn und S-Bahn sollen aber nicht betroffen sein. Die Bewegung fordert von der Bundesregierung unter anderem, den Klimanotstand auszurufen und die Kohlenstoffdioxidemissionen in Deutschland bis 2025 auf Null zu senken. (dpa/Tsp)