In der Reichenberger Straße in Berlin-Kreuzberg demonstrieren am Sonntagmittag Unterstützer gegen die angekündigte Räumung der Kollektivkneipe „Meuterei“. Vor Ort versammelten sich mehrere Hundert Menschen, viele von ihnen auch von anderen Projekten und Mieterinitiativen. Die Demonstration verlief friedlich, gekommen waren Menschen aller Altersstufen. Die Teilnehmer trugen Masken, es lief Punkmusik und wurde gesungen, auch Redebeiträge wurden gehalten.

Am Mittag wirkte die Veranstaltung eher wie ein Rapkonzert als ein Protest, eine deutsch-griechische Kombo trat auf, Passanten blieben stehen und wippten mit.

Der Räumungstermin der Kneipe in der Reichenberger Straße 58 sei für den 25. März um 8 Uhr angesetzt, ist auf der Webseite des Kneipenkollektivs zu lesen. Vor 12 Jahren mietete die auch als „Meute“ bekannte Kneipe die Ladenräume an und baute einen Kneipenbetrieb mit politischen und kulturellen Veranstaltungen auf.

2019 lief der Mietvertrag mit der Zelos Properties GmbH in Zossen aus und wurde nicht verlängert. Danach sollte das Kneipenkollektiv ausziehen, gab aber die Schlüssel nicht heraus. Bisher weigerte sich das Kollektiv, die Bar zu räumen. Der Räumungsprozess wurde bisher verschoben.

Mehrere linke Projekte von der Räumung bedroht. Neben der „Liebig 34“ war im vergangenen Jahr auch die Neuköllner Kneipe „Syndikat“ polizeilich geräumt worden. Aktuell ist auch das Jugendzentrum „Potse“ in Schöneberg und der Bauwagenplatz neben dem linken Wohnprojekt „Köpi“ von der Räumung bedroht.