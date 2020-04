Linksautonome kündigen dezentralen Protest am 1. Mai an

Berlin hat wegen des Corona-Ausbruchs das Versammlungsrecht stark eingeschränkt. Doch die linke Szene will sich davon nicht aufhalten lassen - und kündigt dezentrale Demonstrationen für die Walpurgisnacht am 30. April und ihren Kampftag am 1. Mai an. "Durch die Pandemie werden auch unsere Aktivitäten am 1. Mai stark beeinflusst", heißt es in einem Aufruf im Internet. "Wir lassen uns jedoch nicht vom Staat vorschreiben, wie unser Protest aussehen wird. Allerdings nehmen wir die Ansteckungsgefahr durch Corona ernst und wollen unsere Aktionen so gut es geht sicher gestalten, um uns und andere zu schützen."

Zugleich soll Kreuzberg 36 zum Ballungsraum des Protests werden. In einem "Aufruf zu einer gemeinschaftlichen Aktivität am 1. Mai ab 18 Uhr in Berlin-Kreuzberg" an anderer Stelle heißt es: "Der Beginn unserer Aktion ist kein zentraler Platz, sondern ein Gebiet. Dadurch können wir die Ansteckungsgefahr verringern und bleiben für den Repressionsapparat unkontrollierbarer." Dieses Gebiet befinde sich in Kreuzberg 36, der genaue Bereich soll am Vormittag des 1. Mai bekanntgegeben werden. Die Autonomen sollten sich vermummt "mit Schals oder Masken" bereithalten und dabei in Bewegung bleiben. "Ab 18.20 Uhr werden wir über Twitter und die Website nacheinander mit zeitlichem Abstand Orte in Kreuzberg 36 bekanntgeben, zu denen wir uns dann über verschiedene Wege begeben werden."

Es kündigt sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei an. "Wenn es Absperrungen durch die Polizei gibt, versuchen wir diese zu umgehen, zu umfließen oder darum herum zu wuseln. Seid dabei achtsam, vermeidet enge Zusammenkünfte und bleibt stets in Bewegung", lautet die Vorgabe. "Wir wollen die Straßen mit unseren antirassistischen, antipatriarchalen und antikapitalistischen Inhalten fluten, die Zielorte, die wir jeweils mit einer Uhrzeit angeben, sind nur kurze Zwischenstopps", heißt es im Internet. "Auf unterschiedlichen Neben- und Seitenstraßen kommen wir dorthin, werden unsere Inhalte vermitteln und uns danach zerstreuen, um uns bald wieder woanders zu begegnen."

Viele sollten sich je nach Risikobereitschaft beteiligen können. "Wir werden dabei in die Breite gehen. Unsere Bewegungsfläche ist der ganze Kiez." Ein großes Finale schwebt den Autonomen auch vor: "Um 20 Uhr sollen im ganzen Kiez Feuerwerke gezündet werden. Beteiligt euch dabei von euren Dächern, Balkonen und von den Straßen." Der Berliner Senat hatte per Eindämmungsverordnung festgelegt, dass bis zum 4. Mai Kundgebung mit höchstens 20 Teilnehmern und anschließend mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt sind. Sie müssen angemeldet werden. Demonstrationszüge sind weiterhin verboten.