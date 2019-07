Die ersten Demonstranten kamen am Montagmorgen bereits um 7.30 Uhr. Um 8 Uhr hatten sich dann 50 Menschen vor der italienischen Botschaft am Rande des Tiergartens versammelt, und die Gruppe wuchs stetig an. "Wir fordern die sofortige Freilassung von Carola Rackete", sagt Kirsten Müller-von der Heyden, eine der Initiatorinnen der Protestveranstaltung. Zudem solle Italien das Flüchtlingsrettungsschiff "Sea Watch 3" wieder freigeben und "umgehend wieder in die Gewässer vor Libyen fahren lassen", um weitere in Seenot geratene Geflüchtete zu retten.

Kirsten Müller-von der Heyden ist eine der Unterstützerinnen der Bewegung "Seebrücke", die sich gegen die Kriminalisierung der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer engagiert. Die Diplompädagogin und einige der Mitstreiter, die sich am Montagmorgen vor der italienischen Botschaft versammeln, haben bereits im vergangenen Jahr in Berlin mehrere Protestaktionen organisiert.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Auf den Schildern, die die Teilnehmer der Mahnwache mitgebracht haben, stehen Slogans wie "Free Carola" und "Öffnet Eure Herzen", ein Protestierer verteilt selbstgebackenes Bananenbrot, die Stimmung ist entspannt.

Angemeldet ist die Mahnwache bis Sonnabendmorgen. An dem Tag sollen in mehreren deutschen Städten Demonstrationen zur Unterstützung der Rettung von in Seenot geratenen Geflüchteten stattfinden.