Widerspruch lohnt sich: Mehr als die Hälfte von hochgerechnet 1500 Eltern, die gegen die Zuweisung ihres Kindes zu einer bestimmten Grundschule protestiert haben, waren damit erfolgreich. Dies belegt die Antwort der Senatsverwaltung für Bildung auf eine Anfrage der FDP-Abgeordneten Maren Jasper-Winter, die dem Tagesspiegel vorab vorlag. Über 100 Familien, deren Widerspruch abgelehnt wurde, entschieden sich für eine Klage vor dem Verwaltungsgericht.

„Die Antwort des Senats zeigt, dass eine riesige Unzufriedenheit der Eltern mit der Schulplatzvergabe in den Bezirken herrscht“, schlussfolgert Jasper-Winter. Zudem seien Verwaltung, Gerichte, und Familien mit diesem Vergabesystem extrem belastet. Die FDP erneuerte daher am Dienstag ihre Forderung nach einer freien Grundschulwahl und Abschaffung der Einschulungsbereiche.

Die Zuteilung der Kinder anhand von „willkürlich“ zugeschnittenen Einzugsbereichen müsse ein Ende haben. Stattdessen seien die Plätze nur nach Schulweglänge und gewünschtem Profil zu vergeben.

Die Einschätzung, dass bei den Einzugsbereichen „willkürlich“ verfahren werde, teilen auch betroffene Eltern, deren Kinder unverhofft zu einer anderen Grundschule als erwartet zugewiesen werden: Die Bezirke ändern die Bereiche mitunter, weil die Plätze in der betreffenden Schule sonst nicht reichen würden oder weil die soziale Zusammensetzung beeinflusst werden soll. In der Folge kann es passieren, dass Familien den sicher geglaubten Platz in der nächstgelegenen und gewünschten Schule verlieren.

Bezirke reagieren unterschiedlich auf Widersprüche

Die Anfrage von Jasper-Winter hat zudem offen gelegt, dass die Bezirke extrem unterschiedlich auf Widersprüche reagieren. Pankow hat fast allen Widersprüchen abgeholfen, indem etwa zusätzliche Klassen aufgemacht wurden. Das bedeute, dass „der Kundige im Vorteil ist“, kritisiert die Abgeordnete. Kinder, deren Eltern, die nicht wüssten, dass sie sich wehren könnten, seien benachteiligt.

Pro Bezirk gibt es etwa 140 Widersprüche. Da von drei Bezirken die Angaben fehlen, lässt sich die Gesamtzahl nur hochrechnen.