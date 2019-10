Kurdische Gruppen und Migrantenorganisationen demonstrieren am Samstag in Berlin gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor versammelten sich nach Angaben von Polizeibeamten rund 100 Menschen. Für eine weitere Demonstration, die am Hermannplatz in Neukölln startete, nannten die Veranstalter am Samstag eine Teilnehmerzahl von „über 1000 Menschen.“

Laut Polizei lag die Zahl der Teilnehmer gegen 16 Uhr im unteren vierstelligen Bereich. Angemeldet waren jeweils nur einige hundert Menschen.

Ein Sprecher des Kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit hatte dagegen bereits am Freitag etwa 5000 Teilnehmer für beide Demonstrationen zusammen erwartet. Die überwiegend kurdischen Demonstranten zeigten am Brandenburger Tor Plakate mit Slogans wie „Stop killing Kurds“, „Eure Waffen töten uns“ und „Die Türken bringen uns mit amerikanischen Waffen um“. Ob die Demonstrationen in Berlin friedlich und ohne Störungen verliefen, konnte die Polizei am Nachmittag zunächst nicht mitteilen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Mittwoch den Beginn einer Offensive im Norden Syriens verkündet. Sie richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz. Nur wenige Stunden nachdem die türkische Armee die syrische Kurdenregion angegriffen hatte, demonstrierten bereits etwa 500 Kriegsgegner am Berliner Oranienplatz.

Mehr zum Thema Vormarsch in Nordsyrien Türkei will syrische Grenzstadt erobert haben

Am Donnerstag waren in Deutschland mehrere tausend Demonstranten dagegen auf die Straße gegangen, besonders in Nordrhein-Westfalen. Für Samstag sind in mehreren deutschen Städten ähnliche Demonstrationen angekündigt, darunter auch in Potsdam, Magdeburg und Hamburg. (mit dpa)