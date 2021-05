Der 1. Mai in Berlin - eine erste Bilanz



Bis zum späten Nachmittag ist es weitgehend friedlich geblieben. Die Polizei war mit 5600 Beamten im Einsatz, ein Sprecher hatte den 1. Mai im Vorfeld wegen verschiedener Demonstrationen im gesamten Stadtgebiet und wegen der Infektionsschutzregeln als besondere Herausforderung bezeichnet. Bis zum späten Nachmittag hatte die Polizei vor allem mit Verstößen gegen die Infektionsschutzregeln zu tun, 59 waren es.

Trotz der Corona-Beschränkungen sind zahlreiche Menschen am 1. Mai flanierend in Kreuzberg unterwegs gewesen. Vor Eisdielen, Imbissen und Spätverkaufsläden bildeten sich am Samstagnachmittag lange Schlangen. Zwischen Görlitzer Park und Kottbusser Tor waren Tausende Menschen unterwegs. An den Eingängen zum Park kontrollierten Parkwächter, dass sich alle an das für diesen Tag verhängte Verbot von Glasflaschen in Teilen von Kreuzberg hielten. Auch die Polizei ließ immer wieder Menschen ihre Glasflaschen abstellen oder wegwerfen.





Die traditionelle „Revolutionäre 1. Mai-Demonstration“ linker bis linksextremer Gruppen sollte am Abend durch Neukölln und Kreuzberg führen. Aus der Szene gab es bereits Signale, weniger auf Konfrontation mit der Polizei zu gehen. Vielmehr setzt die linke Szene darauf, sich mit dem Mieten-Thema breiter aufzustellen und Anschluss zu finden. „Streiken, besetzen, enteignen – Kapitalismus überwinden“, schallte es von einem Lautsprecherwagen am Hermannplatz, wo der Zug gegen 18 Uhr starten sollte.



Auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor trafen sich bereits am Vormittag rund 300 Gewerkschafter zu einer Kundgebung unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr deutlich kleiner geplant als üblich.

Der Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie und Energie (IGCE), Michael Vassiliadis, warnte vor sozialer Spaltung: „Corona trifft die Schwächsten der Gesellschaft am härtesten.“ Anwesend waren unter anderem der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke).



In Lichtenberg versammelten sich gegen Mittag rund 200 Querdenker, die gegen die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie protestiert haben. Die meisten Teilnehmer trugen die vorgeschriebenen Schutzmasken, einige aber nicht. Die Polizei nahm mehr als ein Dutzend Teilnehmer wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen fest und nahm die Personalien auf. Vertreter der bundesweiten Querdenken-Bewegung waren nicht nach Berlin gekommen.

Enteignung, Umverteilungen, bezahlbarer Wohnraum – der 1. Mai in Berlin stand ganz im Zeichen, das große Wohnungsunternehmen vergesellschaften will. Die zentrale soziale Frage am Tag der Arbeit in Berlin – das sind jedenfalls nach der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den verschiedenen Kundgebungen und Demonstrationen nicht der Job, die bessere Bezahlung oder die Lage der Arbeitnehmer in der Corona-Pandemie, sondern das