Brandenburg will Regeln zur Maskenpflicht beibehalten

Im Gegensatz zu Überlegungen in anderen Bundesländern will Brandenburg an der Maskenpflicht im Einzelhandel vorerst festhalten. "Das Brandenburger Kabinett hatte sich damit bereits in seiner letzten Sitzung am Dienstag befasst", sagte Regierungssprecher Florian Engels am Sonntag auf Anfrage. "Nach Abwägung verschiedener Aspekte - und uns sind die damit verbundenen Probleme sehr bewusst - halten wir daran im Öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel vorerst fest."

Mehrere Länderminister hatten am Sonntag für ein baldiges Ende der Maskenpflicht in Geschäften plädiert. "Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten", hatte beispielsweise Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) der "Welt am Sonntag" gesagt. Er gehe davon aus, dass das Kabinett in Schwerin am 4. August das Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel beschließen werde.

Die Abstandsregel werde aber grundsätzlich bleiben. Glawe kündigte auch Gespräche mit seinen Kollegen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein an. In Sachsen wird ebenfalls eine Abschaffung der Maskenpflicht in Geschäften geprüft. (dpa)